Trendyol Süper Lig 13. haftasında Sipay Bodrum FK evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle bu müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan İsmail Jakobs, Bodrum deplasmanında görev alamayacak. Peki, Galatasaray’da Bodrum maçında ilk 11’de kimler var? İşte Bodrum FK - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sarı kırımızılı ekip, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil -beyazlılar, hafta öncesinde puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
GALATASARAY REKOR İÇİN SAHADA
Galatasaray, Akdeniz deplasmanında kazanmayı başarırsa önemli de bir ilke imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.
GALATASARAY’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİM?
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle bu müsabakada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, Bodrum deplasmanında görev alamayacak.
Öte yandan, ligin 12. haftasındaki Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez de takımdaki yerini alamayacak.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Trendyol Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.
Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.
Ev sahibi ekip ise yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçme peşinde olacak. Fenerbahçe mağlubiyetiyle İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum temsilcisi, Volkan Demirel'e emanet edilmişti. Bodrum Futbol Kulübü, Demirel yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmış, son hafta ise Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.
MUHAMMET ALİ METOĞLU YÖNETECEK
Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, haftanın açılış gününde saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Futbol severler bu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Bodrum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı 75'inci takım olacak. Bir ekibe ilk kez rakip olduğu son dokuz maçın sekizini kazanan sarı-kırmızılılar (1M), tek mağlubiyetini Aralık 2017'de Yeni Malatyaspor'dan aldı (1-2).
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Bodrum FK (1B 1M), iç sahada üst üste üç karşılaşmada ağları havalandıramadığı son dönemi Ocak-Mart 2018 arasında 2. Lig'de yaşadı (dört maç).
Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 13 maçı kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Galatasaray, 2024 senesinde Avrupa'nın 10 büyük liginde dış sahadaki en yüksek galibiyet oranının sahibi konumunda (%93; 13/14).
Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan (2B 3M) ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Bodrum FK, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2020'de 2. Lig'de yaşadı (altı maç).
Bu sezon topladığı 31 puanla Süper Lig tarihinde 11'inci maçlar itibarıyla kendisine ait rekoru egale eden Galatasaray (2023/24 ile eşit), lig tarihinde bir sezonun ilk 12 karşılaşmasında 11 galibiyete ulaşan ilk takım olmayı hedefliyor.
Süper Lig'de bu sezon en uzun süre skor avantajına sahip takım olan Galatasaray (723 dakika), ligde 910 dakikadır geriye düşmedi. Bodrum FK ise bu dönemde Hatayspor (7M) ile birlikte geriye düştüğü hiçbir karşılaşmada puan kazanamayan iki ekipten biri konumunda (7M).
Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana çıktığı ilk altı Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu olan Galatasaray santrforu Victor Osimhen (6 gol & 2 asist), ligde ilk kez forma giydiği 14 Eylül 2024'ten bu yana en fazla toplam (32) ve isabetli (13) şut çeken isim konumunda.
Bodrum FK'nın Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde payı bulunan George Puscas (3 gol & 1 asist), Taulant Seferi ile birlikte takımının en fazla şut çeken ismi (18).
Süper Lig'de Volkan Demirel ile deplasmanda karşılaştığı tek maçı kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un (1-2 vs Hatayspor; Kasım 2023), kariyerinde en az iki kez konuk olduğu 36 meslektaşı arasında puan alamadığı tek isim İrfan Buz (3M).
BODRUM FK - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Ahmet, Fredy, Taylan, Gökdeniz, Seferi, Puşcaş.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.