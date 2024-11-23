Süper Lig'de bu sezon en uzun süre skor avantajına sahip takım olan Galatasaray (723 dakika), ligde 910 dakikadır geriye düşmedi. Bodrum FK ise bu dönemde Hatayspor (7M) ile birlikte geriye düştüğü hiçbir karşılaşmada puan kazanamayan iki ekipten biri konumunda (7M).



