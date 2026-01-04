Yeni Şafak
Bu sefer Samsunspor istiyor: Fenerbahçeli yıldız için resmi teklif!

11:484/01/2026, Pazar
Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunun önemli ismi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig'den resmi hamle geldi. Legia Varşova’nın yakından ilgilendiği tecrübeli eldiven için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bizzat devreye girdi. Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturan kırmızı-beyazlılar, 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can’ı kadrosuna katarak kaleyi sağlama almak istiyor.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF


Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı transfer etmesinin ardından Karadeniz ekibinden karşı atak geldi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi için resmi teklifini sundu.



SAMSUNSPOR, İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PEŞİNDE


Musaba sonrası Samsunspor da Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor. Erdem Açıkgöz'e göre kırmızı-beyazlılar, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.



Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Eğribayat temaslarının kısa süre için netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.


İrfan Can Eğribayat için başta Legia Varşova olmak üzere bazı Polonya ekipleri devreye girmiş ve Fenerbahçe'ye teklif sunmuştu.

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki kaleciyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Samsunspor
#Fenerbahçe
#İrfancan Eğribayat
