Buffon, yeni teknik direktörü “En iyi tercihimizi yaptık” diyerek açıkladı

İtalya Milli Takımı’nda teknik direktör Spaletti'nin yerine gelecek isim belli oldu.
İtalya Milli Takımı'nda Norveç'e kaybedilen 3-0'lık maçın ardından Luciano Spaletti ile yollar ayrıldı.
İtalyan çalıştırıcının yerine başka bir İtalyan getirildi.
Gianluigi Buffon, Spaletti'nin yerine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu. Buffon, Gattuso için, “En iyi tercihimizi yaptık” ifadelerini kullandı.
Gattuso'nun teknik direktörlük kariyeri futbolculuk dönemi kadar parlak değil.
Teknik direktörlük kariyerine Palermo'da başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, OGI Girit, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve son olarak Hajduk Split'te görev aldı.
Gattuso teknik direktör olarak 308 maça çıktı ve 133 galibiyet, 89 beraberlik ve 86 yenilgi yaşadı.
İtalyan çalıştırıcı, Napoli ile 2019-2020 sezonunda İtalya Kupası kazandı.