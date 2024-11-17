Burak Yılmaz'dan milli futbolcuya büyük övgü! "Hakkını teslim etmek gerekiyor"

Yunus Akgün'ün performansını öven Burak Yılmaz, "Yunus, Galatasaray'da gösterdiği performansı milli takımda da fazlasıyla ortaya koydu. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlarda Yunus'un çabasıyla sürekli ataklar geliştirdik. İlk yarıda kaçırdığı bir gol pozisyonu olsa da her zaman istekli ve yılmayan bir Yunus izledik. Bu nedenle bugün onun hakkını teslim etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.