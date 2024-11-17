Burak Yılmaz'dan milli futbolcuya büyük övgü! "Hakkını teslim etmek gerekiyor"

Son olarak Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Galler maçını değerlendirdi. Yılmaz, milli futbolcuya ayrı bir parantez açarak performansını övdü.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kaldığı maçı TV 8.5'ta değerlendirdi.
İlk yarıdaki baskılı oyunun ikinci yarıya yansıtılamadığını belirten Burak Yılmaz, "Maça güçlü bir başlangıç yaptık ancak aynı şekilde güçlü bir şekilde bitiremedik. Bu durum Galler'in ikinci yarıda istediğini yapmasına olanak tanıdı ve topa sahip olma oranını dengelemesine sebep oldu" dedi.
Yunus Akgün'ün performansını öven Burak Yılmaz, "Yunus, Galatasaray'da gösterdiği performansı milli takımda da fazlasıyla ortaya koydu. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlarda Yunus'un çabasıyla sürekli ataklar geliştirdik. İlk yarıda kaçırdığı bir gol pozisyonu olsa da her zaman istekli ve yılmayan bir Yunus izledik. Bu nedenle bugün onun hakkını teslim etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
19 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçıyla ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Bu maçta sergilenen iyi oyuna rağmen istediğimiz sonucun alınamaması ve kaçan penaltıyı geride bırakıp Karadağ maçına odaklanmalıyız. Mental olarak özgüvenli bir şekilde hazırlanırsak -tıpkı İzlanda maçında olduğu gibi- istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.