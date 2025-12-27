CAS hakemi açıkladı: Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray’ın eski başkan vekili Erden Timur’un yer alması, spor kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. CAS Hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt, suçlamaların kapsamına dikkat çekerek Galatasaray’ın sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' sürüyor.
Dün İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, dosyada en çok öne çıkan isim geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde üst düzey yöneticilik yapan Erden Timur oldu. Soruşturmanın kapsamı, Galatasaray’ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
CAS Hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt, Radyo Sputnik’te yaptığı değerlendirmede, dosyada kullanılan ifadelerin önemine dikkat çekti. Savcılığın yalnızca şahıs üzerinden değil, kulüp bağlantısına vurgu yaptığını belirten Özkurt, bu durumun spor hukuku açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Özkurt, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Savcılık 'Erden Timur' demiyor, 'Galatasaray Kulübü'nün eski idarecisi Erden Timur' diyor. Bir de 6222 kanun şikeye ilişkin 11. maddesinde; yani yasaklı fiiller, ceza hükümleri içeren şike ve teşvik primi maddesine atıfta bulunuyor. Suçlamalar çok ciddi."
Emin Özkurt, Erden Timur’un 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sevk edilmesinin dosyanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı.
Bu durumun yalnızca bireysel cezalarla sınırlı kalmayabileceğini belirten Özkurt, "Galatasaray Eski Başkan Vekili Erden Timur'un 6222'den sevk edilmesi, bu dosyanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.
Özkurt’a göre, iddiaların Galatasaray’daki yöneticilik dönemini kapsaması halinde kulüp de hukuki ve sportif sonuçlarla karşılaşabilir. Özellikle maç sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerin tespit edilmesi halinde ağır yaptırımların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Özkurt, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Eğer Galatasaray Başkan Vekilliği yaptığı dönemde Galatasaray maçlarına müsabaka sonucunu sahada etkilemeye yönelik eylem ve işlemler içerisine girmişse Erden Timur, bu takdirde Galatasaray Kulübü'ne de bunun sonuçlarının doğması spor hukuku anlamında futbol talimatları anlamında ihtimal dahilindedir ve bu bir alt lige düşürme riskini beraberinde getirir"