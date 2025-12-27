CAS hakemi açıkladı: Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir

Özkurt’a göre, iddiaların Galatasaray’daki yöneticilik dönemini kapsaması halinde kulüp de hukuki ve sportif sonuçlarla karşılaşabilir. Özellikle maç sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerin tespit edilmesi halinde ağır yaptırımların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Özkurt, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:





"Eğer Galatasaray Başkan Vekilliği yaptığı dönemde Galatasaray maçlarına müsabaka sonucunu sahada etkilemeye yönelik eylem ve işlemler içerisine girmişse Erden Timur, bu takdirde Galatasaray Kulübü'ne de bunun sonuçlarının doğması spor hukuku anlamında futbol talimatları anlamında ihtimal dahilindedir ve bu bir alt lige düşürme riskini beraberinde getirir"