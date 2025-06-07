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Cristiano Ronaldo’dan sevenlerini üzecek açıklama

Cristiano Ronaldo’dan sevenlerini üzecek açıklama

14:207/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi’nde final maçı için gün sayan Cristiano Ronaldo kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki tecrübeli isim sevenlerini üzecek haberi verdi.

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesi konuşan Cristiano Ronaldo, flaş açıklamalarda bulundu.


Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Ronaldo, "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinden faydalanıyor. Bırakın çocuk büyüsün. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın kendi halinde iyi bir şekilde büyüsün, baskıyı kaldırın. Yeteneği eksik değil." dedi.


Al-Nassr ile henüz sözleşme imzalayan Portekizli efsane, birçok transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.


Ronaldo, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacağım neredeyse kesinleşti, birçok davet ve teklif almama rağmen. Görüşmeler oldu, temaslar kuruldu… ama kısa, orta ve uzun vadeyi düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.


EMEKLİLİK SÖZLERİ


Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Ronaldo, "Benim mentalitem günü gününe yaşamak.


Oynamak için çok fazla yılım kalmadı… ama anın tadını çıkarıyorum.


Emekliliğim için belirlenmiş bir gün yok. Kendimi mutlu hissediyorum, buradayım çünkü keyif alıyorum ve bu duyguyu sevdiğim sürece devam edeceğim." diye konuştu.


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