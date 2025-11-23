Deniz Gül golünü attı, Farioli öve öve bitiremedi: ‘İnanılmaz bir oyuncu’

Deniz Gül'ü kanat olarak da kullanabileceğini söyleyen Farioli, "Deniz'in ayrıca kanat oyuncusu olarak da oynayabileceğine inanıyorum; bu onun doğal pozisyonu olmasa da, gerekli olduğunda bu rol için iyi özellikleri var. Ayrıca zaman zaman iki forvetle oynamayı da düşünebiliriz ve belirli anlarda bunu değerlendirmeyi planlıyoruz. Üç forvetimizin yeteneklerini en iyi şekilde kullanacak en iyi çözümü bulmak iyi bir meydan okuma olacak." açıklamasında bulundu.



