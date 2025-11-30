Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi Galatasaray için gündem olan iddia

Derbi öncesi Galatasaray için gündem olan iddia

17:2630/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat’ın, Süper Lig’de liderlik yarışını etkileyecek derbi öncesi sarı-kırmızılı takımla ilgili iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 1 puan gerisindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ligin en golcü iki takımını yarın buluşturacak kritik mücadele, zirve hesaplarında belirleyici rol oynayacak.

Yorumculuk yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, derbi öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özat, “Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerse, Trabzonspor da devreye 3-4 puan geride gelirse Galatasaray ilk 2'ye bile giremeyebilir. Galatasaray’da içeride kaynayan bir kazan var. 3 sezondur bu kazandaki fokurdamayı galibiyetler ve şampiyonluklar durduruyor” diye konuştu.

Ümit Özat'ın dev maç öncesi yaptığı bu yorum sosyal medyada geniş yankı buldu.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ümit Özat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile alım yapacak mı?