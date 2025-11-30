Derbi öncesi Galatasaray için gündem olan iddia

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat’ın, Süper Lig’de liderlik yarışını etkileyecek derbi öncesi sarı-kırmızılı takımla ilgili iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 1 puan gerisindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Ligin en golcü iki takımını yarın buluşturacak kritik mücadele, zirve hesaplarında belirleyici rol oynayacak.
Yorumculuk yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, derbi öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Özat, “Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerse, Trabzonspor da devreye 3-4 puan geride gelirse Galatasaray ilk 2'ye bile giremeyebilir. Galatasaray’da içeride kaynayan bir kazan var. 3 sezondur bu kazandaki fokurdamayı galibiyetler ve şampiyonluklar durduruyor” diye konuştu.
Ümit Özat'ın dev maç öncesi yaptığı bu yorum sosyal medyada geniş yankı buldu.