Drogba’dan derbi zaferi sonrası peş peşe paylaşımlar

Galatasaray’ın efsane ismi Didier Drogba, sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Didier Drogba, kupadaki 2-1'lik Fenerbahçe zaferinin ardından art arda paylaşımlar yaptı.
Drogba'nın paylaşımları kısa süre içinde gündem oldu.
Hatırlanacağı üzere Drogba, Galatasaray'ın Mourinho ile yaşadığı "ırkçılık" tartışmasında eski hocasının yanında yer almıştı.
Galatasaray yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.