Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası! Liverpool ve Bayern Münih'le aynı listede

2026 FIFA Dünya Kupası'na en fazla kaptan gönderen kulüpler, üçer oyuncuyla Liverpool ve Bayern Münih oldu. Iğdır FK'nın da iki futbolcusu turnuvada kaptanlık yapıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya, İngiliz ekibi Liverpool ve Alman kulübü Bayern Münih, üçer kaptan gönderdi.