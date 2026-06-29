Dünya Kupası'nda şaşkına çeviren olay: Kendisini bakan gibi tanıtıp VIP'ten stada girdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Panama maçında yaşanan güvenlik zafiyeti gündem oldu. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic'in kendisini bakan gibi tanıtarak protokol girişinden stada girmesi büyük yankı uyandırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan'ın Panama'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir güvenlik zafiyeti yaşandığı ortaya çıktı.
Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic, beraberindeki kişilerle birlikte karşılaşmayı izlemek için Toronto Stadı'na geldi.
Grdovic'in statta protokol girişine yönelerek kendisini bir bakan gibi tanıttığı belirtildi.
Bu sayede şarkıcının ve beraberindekilerin resmi heyet mensubu gibi işlem gördüğü ve herhangi bir engelle karşılaşmadan VIP bölümünden stada giriş yaptığı aktarıldı.
Yaşanan olayın ardından Dünya Kupası organizasyonundaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Özellikle protokol girişlerinde kimlik doğrulama süreçlerinin yeterliliği sosyal medyada eleştirilirken, organizasyondaki olası güvenlik zafiyetleri yeniden gündeme geldi.