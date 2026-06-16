Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nda şoke eden rekor! 30 dakika boyunca topa hiç dokunmadı

Dünya Kupası'nda şoke eden rekor! 30 dakika boyunca topa hiç dokunmadı

13:5416/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası H Grubu açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan İspanya'da, forvet oyuncusu Mikel Oyarzabal eşine benzerine az rastlanır bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncu, turnuva tarihinin en sıra dışı rekorlarından birinin sahibi oldu.

Dün akşam oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan İspanyol santrfor, hücum hattında takım arkadaşlarından tamamen kopuk bir yarım saat geçirdi.


Dünyaca ünlü spor istatistik şirketi Opta'nın paylaştığı verilere göre; Mikel Oyarzabal, rekorların detaylı olarak tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ilk 30 dakikada topa tek bir kez bile dokunmayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.


İspanya'nın oyunu domine ettiği veya kanat organizasyonları denediği ilk bölümde, Yeşil Burun Adaları savunmasının arkasında adeta kaybolan 29 yaşındaki forvet, bu negatif istatistikle futbol dünyasının diline düştü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, modern futbol tarihindeki en ilginç veri analizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

#Dünya Kupası
#Mikel Oyarzabal
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de hangi ilçelerde kurasız konut satışı yapılacak? TOKİ açık satış İzmir'de nerede var, ödeme planı nasıl?