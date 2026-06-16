Dünya Kupası'nda şoke eden rekor! 30 dakika boyunca topa hiç dokunmadı

Dünyaca ünlü spor istatistik şirketi Opta'nın paylaştığı verilere göre; Mikel Oyarzabal, rekorların detaylı olarak tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ilk 30 dakikada topa tek bir kez bile dokunmayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



