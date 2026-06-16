Dünya Kupası'nda şoke eden rekor! 30 dakika boyunca topa hiç dokunmadı

2026 Dünya Kupası H Grubu açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan İspanya'da, forvet oyuncusu Mikel Oyarzabal eşine benzerine az rastlanır bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncu, turnuva tarihinin en sıra dışı rekorlarından birinin sahibi oldu.
Dün akşam oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan İspanyol santrfor, hücum hattında takım arkadaşlarından tamamen kopuk bir yarım saat geçirdi.
Dünyaca ünlü spor istatistik şirketi Opta'nın paylaştığı verilere göre; Mikel Oyarzabal, rekorların detaylı olarak tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ilk 30 dakikada topa tek bir kez bile dokunmayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
İspanya'nın oyunu domine ettiği veya kanat organizasyonları denediği ilk bölümde, Yeşil Burun Adaları savunmasının arkasında adeta kaybolan 29 yaşındaki forvet, bu negatif istatistikle futbol dünyasının diline düştü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, modern futbol tarihindeki en ilginç veri analizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.