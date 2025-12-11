Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyaca ünlü yıldız ocak ayında serbest kalıyor: Aralarında eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yıldız da var!

Dünyaca ünlü yıldız ocak ayında serbest kalıyor: Aralarında eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yıldız da var!

15:4611/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol dünyası, ocak ayı transfer dönemini heyecanla bekliyor. Sözleşmesi sona erecek ve bonservis bedeli ödenmeden yeni kulüplerine imza atabilecek dünyaca ünlü yıldızların olduğu bir liste ortaya çıktı. Adı Süper Lig devleriyle anılan birçok yıldız ismin yanı sıra, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan çok tanınan bir futbolcunun da yer alması dikkat çekti. İşte o liste…

Futbol kulüpleri için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Dünya futbolunun en değerli isimlerinden bazıları, Ocak ayı itibarıyla bonservis bedeli olmadan serbest kalacak. İşte Transfermarkt verilerine göre hazırlanan ocak ayında serbest kalacak 10 futbolcu….


10- NEYMAR (SANTOS)

9- CRİSTİAN ESPİNOZA (SJ Earthquakes)

8- ALAN CERVANTES (CF AMERİKA)

7- WALKER ZİMMERMAN (NASHVİLLE)

6- NİCOLAS BENEDETTİ (MAZATLAN FC)

5- RYAN KENT (SEATTLE)

4- LİMA (FLUMİNENSE)

3- CHRİSTİAN BENTEKE (DC UNİTED)

2- LUİS SUAREZ (INTER MİAMİ)

1- NATHAN REDMOND (SHEFF WED)

#Neymar
#Ryan Kent
#transfer sezonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2026 sınav takvimini açıkladı: LGS ne zaman yapılacak?