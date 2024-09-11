Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 25'te tek Türk takımı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın verilerini göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi takımları listesini yeniledi. İlk 25'te yalnızca 1 Türk takımı bulunuyor. İşte detaylar...
Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listede ilk 10 sırada yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralaması:
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Barcelona
6- Atletico Madrid
7- Borussia Dortmund
8- Bayern Münih
9- Inter
10- Arsenal
25- FENERBAHÇE
57- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
119- TRABZONSPOR