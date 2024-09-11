Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 25'te tek Türk takımı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın verilerini göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi takımları listesini yeniledi. İlk 25'te yalnızca 1 Türk takımı bulunuyor. İşte detaylar...

1 / 15 Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listede ilk 10 sırada yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralaması:

2 / 15 1- Real Madrid























3 / 15 2- Manchester City

﻿























4 / 15 3- Bayer Leverkusen





























5 / 15 4- Atalanta





























6 / 15 5- Barcelona





















7 / 15 6- Atletico Madrid



















8 / 15 7- Borussia Dortmund













9 / 15 8- Bayern Münih













10 / 15 9- Inter











11 / 15 10- Arsenal











12 / 15 25- FENERBAHÇE



13 / 15 57- GALATASARAY













14 / 15 105- BEŞİKTAŞ

