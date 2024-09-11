Spor

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 25'te tek Türk takımı

13:49 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:11 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın verilerini göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi takımları listesini yeniledi. İlk 25'te yalnızca 1 Türk takımı bulunuyor. İşte detaylar...

1/ 15

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listede ilk 10 sırada yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralaması:

2/ 15

1- Real Madrid












3/ 15

2- Manchester City


﻿












4/ 15

3- Bayer Leverkusen















5/ 15

4- Atalanta















6/ 15

5- Barcelona











7/ 15

6- Atletico Madrid










8/ 15

7- Borussia Dortmund







9/ 15

8- Bayern Münih







10/ 15

9- Inter






11/ 15

10- Arsenal






12/ 15

25- FENERBAHÇE


13/ 15

57- GALATASARAY







14/ 15

105- BEŞİKTAŞ


15/ 15

119- TRABZONSPOR

#IFFHS
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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