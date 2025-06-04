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Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen sözleri

Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen sözleri

09:234/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi merak konusu olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili konuştu. Özbek'in sözleri sarı-kırmızılı taraftarları umutlandırdı.

Dursun Özbek, Victor Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreci ve transferindeki son durumla ilgili soruya cevap verdi. Sabah Spor'a konuşan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. Galatasaray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu."

"Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi." 

"Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli."

"Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz."

#Galatasaray
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