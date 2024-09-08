Emre Mor'un reddettiği teklif ortaya çıktı! Yönetimi bile şaşırttı

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği merak konusu olan ve Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı ifade edilen Emre Mor'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Fenerbahçe'de son olarak Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al-Kholood Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yaptı ancak Mor, teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.
Ayrıca Emre Mor'a Süper Lig'den 2 takımın daha teklif yaptığı ancak 27 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi.
Emre Mor'un Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi üzerine yönetimin elini kolu bağlandı.