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Spor

Emre Mor'un reddettiği teklif ortaya çıktı! Yönetimi bile şaşırttı

13:58 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:12 - 8/09/2024 Pazar
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Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği merak konusu olan ve Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı ifade edilen Emre Mor'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.





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Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.






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Fenerbahçe'de son olarak Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi.







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Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al-Kholood Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yaptı ancak Mor, teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.




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Ayrıca Emre Mor'a Süper Lig'den 2 takımın daha teklif yaptığı ancak 27 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.



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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi.


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Emre Mor'un Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi üzerine yönetimin elini kolu bağlandı.



#Emre Mor
#Fenerbahçe
#Transfer
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