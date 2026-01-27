Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Güiza 45 yaşında transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Güiza 45 yaşında transfer oldu

15:2227/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış "Okçu" lakaplı Daniel Güiza, futbolu bırakmaya niyetli olmadığını bir kez daha gösterdi. 45 yaşındaki tecrübeli forvet, sürpriz bir transfere imza attı.

Futbol tarihinin en istikrarlı golcülerinden biri olan Daniel Güiza, 23 yılı aşan profesyonel kariyerine yeni bir halka ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Rayo Sanluqueño forması giyen ancak oradan ayrılan yıldız isim, doğduğu şehrin köklü ekiplerinden Jerez Industrial ile el sıkıştı.

Endülüs Bölgesel Birinci Ligi’nde (İspanya 7. Lig) mücadele eden Jerez Industrial, transferi sosyal medya hesaplarından "Efsane aramızda!" sloganıyla duyurdu.

2008 yılında 14 milyon euro gibi rekor bir bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Güiza, sarı-lacivertli formayla kaçırdığı goller kadar attığı kritik goller ve dökülen gözyaşlarıyla da hafızalara kazınmıştı.

Türkiye’den ayrıldıktan sonra Paraguay ve Malezya dahil birçok ülkede top koşturan Güiza, son 5 yıldır İspanya’nın alt liglerinde futbol aşkını sürdürüyor.

#Daniel Güiza
#Futbol
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çarpım Tablosu Ezberleme: 1'den 10'a En Kolay Teknikler ve Alıştırmalar