Fenerbahçe'nin eski golcüsü, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış "Okçu" lakaplı Daniel Güiza, futbolu bırakmaya niyetli olmadığını bir kez daha gösterdi. 45 yaşındaki tecrübeli forvet, sürpriz bir transfere imza attı.
Futbol tarihinin en istikrarlı golcülerinden biri olan Daniel Güiza, 23 yılı aşan profesyonel kariyerine yeni bir halka ekledi.
Geçtiğimiz aylarda Rayo Sanluqueño forması giyen ancak oradan ayrılan yıldız isim, doğduğu şehrin köklü ekiplerinden Jerez Industrial ile el sıkıştı.
Endülüs Bölgesel Birinci Ligi’nde (İspanya 7. Lig) mücadele eden Jerez Industrial, transferi sosyal medya hesaplarından "Efsane aramızda!" sloganıyla duyurdu.
2008 yılında 14 milyon euro gibi rekor bir bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Güiza, sarı-lacivertli formayla kaçırdığı goller kadar attığı kritik goller ve dökülen gözyaşlarıyla da hafızalara kazınmıştı.
Türkiye’den ayrıldıktan sonra Paraguay ve Malezya dahil birçok ülkede top koşturan Güiza, son 5 yıldır İspanya’nın alt liglerinde futbol aşkını sürdürüyor.