Eski hakemler, Metehan Baltacı'nın kırmızı kartı için ne dedi? Karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleye hakem Turgut Doman'ın vermiş olduğu kırmızı kart kararı damga vurdu. Galatasaraylı Metehan Baltacı, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Eski hakemler, Rey Manaj-Metehan Baltacı pozisyonunu değerlendirdi.

1 /7 Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

2 /7 Mücadelenin 13. dakikasında Metehan Baltacı, savunma arkasına sarkan Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topu elle kesti.

3 /7 Hakem Turgut Doman, sarı kartına başvururken Sivassporlu oyuncular pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.

4 /7 VAR tavsiyesi üzerine monitöre giden Doman, inceleme sonrası bariz gol şansı nedeniyle Metehan Baltacı'nın sarı kartını iptal ederek direkt kırmızı gösterdi.

5 /7 Verilen bu karar sonrası Galatasaray cephesi, Manaj'ın topu eliyle kontrol ettiği yönünde tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada tartışma konusu oldu.



6 /7 Peki eski hakemler, Metehan Baltacı'nın yediği kırmızı kart hakkında ne dedi? İşte hakem görüşleri...

