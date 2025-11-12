Eski hocasından Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler: ‘Onun için görev fark etmez’

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Jota Silva'nın Portekiz'deki eski hocası Joao Ferreira açıklamalarda bulundu. Ferreira eski öğrencisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Jota Silva'nın Portekiz'in Espinho takımında birlikte çalıştığı antrenörü Joao Ferreira, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ferreira, Portekizli yıldızın performansına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o ifadeler...
"RAKİP KALEYE YAKINSA TEHLİKELİDİR"
Jota'nın çok yetenekli olduğunu söyleyen Ferreira, "9 numara veya ikili forvet olarak oynadığı birkaç dönem geçirdi. Rakip kaleye yakınsa her zaman tehlikelidir. Bu alanlarda rakip kaleye daha yakın olabiliyor. Her iki ayağıyla ve kafasıyla iyi bitiren bir oyuncu. Çok iyi sıçrıyor, kafa vuruşları çok isabetli ve amacı var" dedi.
"ONUN İÇİN GÖREV FARK ETMEZ"
Portekizli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti, "Ne kadar uzun süre oynarsa gol atma olasılığı o kadar yüksektir. Jota çalışkan, odaklanmış ve bir kanat oyuncusu olarak neye ihtiyacı olduğunu iyi anlıyor. Görevi ne olursa olsun, her ortama iyi uyum sağlıyor. Nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Takımın ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor."
PERFORMANSI
26 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde 5 karşılaşmada görev aldı. Jota söz konusu maçlarda 113 dakikada süre alıp 2 kez ağları sarstı.
KARİYERİ
Sousense altyapısından yetişen Jota, sırasıyla Espinho, Leixoes, Casa Pia, Vitoria ve Nottingham Forest formaları giydi.