Eski hocasından Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler: ‘Onun için görev fark etmez’

"RAKİP KALEYE YAKINSA TEHLİKELİDİR"

Jota'nın çok yetenekli olduğunu söyleyen Ferreira, "9 numara veya ikili forvet olarak oynadığı birkaç dönem geçirdi. Rakip kaleye yakınsa her zaman tehlikelidir. Bu alanlarda rakip kaleye daha yakın olabiliyor. Her iki ayağıyla ve kafasıyla iyi bitiren bir oyuncu. Çok iyi sıçrıyor, kafa vuruşları çok isabetli ve amacı var" dedi.



