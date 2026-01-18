Fatih Tekke'den dikkat çeken Muçi açıklaması: Bunu kendisine söyledim

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaelispor maçında galibiyet golünü atan Ernest Muçi hakkında dikkati çeken bir açıklamada bulundu.
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında oldukça zorlu bir 90 dakika geçirdi. Bordo-mavililer, 90+1. dakikada Ernest Muçi’nin kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyete rağmen oyun ve bireysel performanslar üzerinden önemli mesajlar verdi. Özellikle maça son noktayı koyan Ernest Muçi hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Tekke, Muçi’nin sahadaki isteğini takdir ettiğini ancak beklentilerin henüz karşılanmadığını vurgulayarak, oyuncusunu bu konuda birebir uyardığını söyledi. Savunma disiplinine de dikkat çeken genç teknik adam, alınan 3 puanın olası tartışmaları şimdilik engellediğini ima etti.
Fatih Tekke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ernest Muçi’nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil; bunu kendisine de söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah’a şükür 3 puanı aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsunuz. Cuma günü yine zor bir maçımız var."