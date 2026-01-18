Fatih Tekke'den dikkat çeken Muçi açıklaması: Bunu kendisine söyledim

Fatih Tekke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Ernest Muçi’nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil; bunu kendisine de söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah’a şükür 3 puanı aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsunuz. Cuma günü yine zor bir maçımız var."