Fenerbahçe altyapısından çıkan futbolcu takasla Galatasaray'a geliyor!

22:4326/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Devre arası transfer döneminde sona yaklaşılırken Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından yerli bir futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan için girişimlere başladı.

Göztepe'de müthiş bir çıkış yakalayan ve teknik direktör Stoilov'un adeta jokeri haline gelen oyuncu için Galatasaraylı yöneticilerin Göztepe'ye bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Göztepe'ye yaptığı transfer teklifine göre Southampton'da kiralık olarak forma giyen Jelert'in bonservisinin bu transfer karşılığında Göztepe'ye verilebileceği aktarıldı.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen isimlerden Sergen Dağ'ın verdiği bilgiye göre bu transferde Jelert'in kullanılması düşünülüyor. Bilindiği üzere Jelert, sezon başında Southampton'a kiralık olarak gönderilmişti. İki kulübün de sahiplerinin aynı olması sebebiyle bu transferde takas formülünün devrede olduğu ifade ediliyor.

Arda Okan Kurtulan bu sezon 19 maçta 3 gol attı 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan futbolcu, Fenerbahçe altyapısından yetişti. 2022'de Fenerbahçe'den ayrılan oyuncu, Adana Demirspor, Karacabey Bld, Diyarbekirspor takımlarında forma giymişti.

Sezon başında Galatasaray'dan Southampton'a kiralık olarak gönderilen Jelert, Championship'te 8 maçta forma giyebildi. 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 8.5 milyon Euro.

