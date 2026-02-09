Yeni Şafak
Domenico Tedesco’dan sürpriz karar: Gençlerbirliği maçı öncesinde flaş gelişme

11:149/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco’dan sürpriz bir karar geldi. Peki Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği maçı ilk 11’i nasıl olacak?

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek haftayı 3 puan geride kapatmanın planlarını yapıyor.

Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin muhtemel 11’ini belirledi. 

Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği karşısına şu 11 ile çıkacak:

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i nasıl olacak?

Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

