Fenerbahçe İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe'de kadronun dikkat çeken isimlerinden olan İsmail Yüksek için Avrupa kulüpleri devredeydi. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin milli futbolcularının başarılı performansları sarı-lacivertli teknik heyetin yüzünü güldürürken, özellikle de A Milli Takım oyuncularından İsmail Yüksek, iki maçtaki futboluyla izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
İzmir'de İzlanda ile oynanan son maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları da maçı tribünden izleyerek milli futbolcuyu takip etti.
Yaz transfer döreminde Atletico Madrid 3 milyon Euro kiralama bedeliyle İsmail'i kadrosuna katmak istemiş ancak bu teklif sarı-lacivertli yönetim tarafından reddedilmişti.
Fenerbahçe ve milli forma altında sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çeken 25 yaşındaki futbolcuya olan ilgi artıyor.
İsmail için Lyon ve Marsilya kulüpleri de devrede. Ligin devre arasında bu kulüplerin bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Milli futbolcu İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan ve talipleri artan oyuncusunun maaşında iyileştirme yapma kararı aldı.
Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi İsmail Yüksek için minimum 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.