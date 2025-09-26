Fenerbahçe maçı sonrası transfer görüşmesi! Fotoğrafı ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'le oynadığı ve 3-1 yenildiği maçın ardından, oteldeki transfer görüşmesi ortaya çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun da takip ettiği ortaya çıktı.
Deco, Hırvat takımında forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Cardoso Varela'yı izlemek için tribünde bulunurken, 16 yaşındaki yetenek maçın 90+3. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.
NTV Spor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; Barcelona'nın sportif direktörü, Dinamo Zagreb'in bir diğer gözde oyuncusu Rafael Belinho ile bir araya geldi.
Zagreb'deki bir otelde gerçekleşen görüşmede 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun babasının da yer aldığı belirtilirken, Belinho sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla haberi doğruladı.
Varela ve Belinho'nun Barcelona'ya transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun geçen ağustos ayında sosyal medya hesabından takım arkadaşıyla birlikte Katalan takımının formasıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı hatırlatıldı.