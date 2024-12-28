Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservis ücretini belirledi: Fiorentina'nın teklifinde Amrabat detayı

Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservis ücretini belirledi: Fiorentina'nın teklifinde Amrabat detayı

Haber Merkezi
10:1628/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Fiorentina, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, sarı lacivertli takım Polonyalı oyuncunun bonservis ücretini de belirledi.

Kadrosuna takviyeler yapmaya çalışan Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor.

Sarı lacivertli takım, bazı oyunculardan gelecek bonservis ücretleriyle birlikte yeni transferler yapmayı planlıyor.

Bu isimlerden birisi de Sebastian Szymanski olabilir.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Szymanski'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile masaya oturdu.

İtalyan ekibinin, Polonyalı oyuncu için Amrabat'ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Sofyan Amrabat 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

İtalyan kulübü, Amrabat ve Szymanski'yi takas etmek istiyor.

Sebastian Szymanski'nin bonservis ücreti ne kadar?

Fakat Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 13 milyon euroluk rakamı yeterli bulmadı.

Fenerbahçe'nin Szymanski için 17 milyon euronun üzerinde bir bonservis ücreti belirlediği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 5 asistle oynadı.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Sofyan Amrabat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI SONRASI DEĞİŞECEK! 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası ne kadar olacak?