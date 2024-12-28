Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservis ücretini belirledi: Fiorentina'nın teklifinde Amrabat detayı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Fiorentina, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, sarı lacivertli takım Polonyalı oyuncunun bonservis ücretini de belirledi.
Kadrosuna takviyeler yapmaya çalışan Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor.
Sarı lacivertli takım, bazı oyunculardan gelecek bonservis ücretleriyle birlikte yeni transferler yapmayı planlıyor.
Bu isimlerden birisi de Sebastian Szymanski olabilir.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Szymanski'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile masaya oturdu.
İtalyan ekibinin, Polonyalı oyuncu için Amrabat'ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
Sofyan Amrabat 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
İtalyan kulübü, Amrabat ve Szymanski'yi takas etmek istiyor.
Sebastian Szymanski'nin bonservis ücreti ne kadar?
Fakat Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 13 milyon euroluk rakamı yeterli bulmadı.
Fenerbahçe'nin Szymanski için 17 milyon euronun üzerinde bir bonservis ücreti belirlediği öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 5 asistle oynadı.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.