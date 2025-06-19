Fenerbahçe'de ayrılık! 1. Lig'den 3 talibi çıktı

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ayrılık gündemde. Genç futbolcunun, 1. Lig'e transfer olabileceği ifade edilirken 3 talip çıktığı aktarıldı.
Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Son olarak Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
2021'de Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak 2022-23 sezonunu Karagümrük'te, 2023- 24 sezonunu da Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Burak Kapacak, geride bıraktığımız sezonun büyük bölümünde sakat olduğu için oynayamamıştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni sezonda kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncuya Trendyol 1. Lig'den 3 takımın talip olduğu öğrenildi.