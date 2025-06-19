Fenerbahçe'de ayrılık! 1. Lig'den 3 talibi çıktı

2021'de Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak 2022-23 sezonunu Karagümrük'te, 2023- 24 sezonunu da Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Burak Kapacak, geride bıraktığımız sezonun büyük bölümünde sakat olduğu için oynayamamıştı.