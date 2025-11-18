Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ocakta takıma dönüyor

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kiralık gönderdiği ismin, ara transferde takıma döneceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe milli ara öncesi son olarak sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Kanarya milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, henüz süre alamadı ve bu nedenle mutsuz.
Milli takımdaki formasını da kaybeden Hırvat eldivenin İspanyol ekibinden devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Livakovic, ocakta Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Fenerbahçe'nin şimdiden Hırvat kaleciye yeni bir kulüp aramaya başladığı belirtildi.