Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ocakta takıma dönüyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ocakta takıma dönüyor

14:1718/11/2025, الثلاثاء
G: 18/11/2025, الثلاثاء
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kiralık gönderdiği ismin, ara transferde takıma döneceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe milli ara öncesi son olarak sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Kanarya milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, henüz süre alamadı ve bu nedenle mutsuz.

Milli takımdaki formasını da kaybeden Hırvat eldivenin İspanyol ekibinden devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Livakovic, ocakta Fenerbahçe'ye geri dönecek. 

Fenerbahçe'nin şimdiden Hırvat kaleciye yeni bir kulüp aramaya başladığı belirtildi.

#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2. ARA TATİL TAKVİMİ: 2. ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?