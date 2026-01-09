Fenerbahçe'de ikinci veda! Sessiz sedasız gitti

Bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya gidişinin ardından Fenerbahçe'de, ikinci ayrılık da yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı.
İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli isim de Samsunspor'un yolunu tuttu.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon euro ödeyecek.
Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödemişti.