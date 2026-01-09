Fenerbahçe'de ikinci veda! Sessiz sedasız gitti

Bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya gidişinin ardından Fenerbahçe'de, ikinci ayrılık da yaşandı. İşte ayrıntılar...

1 /4 Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı.

2 /4 İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli isim de Samsunspor'un yolunu tuttu.

3 /4 Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon euro ödeyecek.