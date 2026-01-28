Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu Bükreş maçı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu Bükreş maçı kadrosundan çıkarıldı

16:4228/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş’e gidiyor. Son olarak yıldız oyuncu da antrenmanda sakatlandı.

Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe’nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı:

“Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri.”

#fenerbahçe
#uefa avrupa ligi
#fcsb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? City-Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri netleşti