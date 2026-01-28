Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu Bükreş maçı kadrosundan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş’e gidiyor. Son olarak yıldız oyuncu da antrenmanda sakatlandı.

1 /5 Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak.

2 /5 Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 /5 Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

4 /5 Fenerbahçe’nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı: