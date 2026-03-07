Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 5 eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında mücadele edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.