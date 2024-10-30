Fenerbahçe'de yıldız isim aranıyor! Skorer kimliğini kaybetti

53 genel verinin sadece 9'unda yükseliş gösteren Szymanski, 29'unda ise geriye doğru gitti. 18 ofansif parametrenin ise sadece 3'ünde geçen sezona göre yükseliş gerçekleştiren Polonyalı oyuncu, 13'ünde de geriledi. 2 parametrede değişim kaydedemedi.