Fenerbahçe'de yıldız isim aranıyor! Skorer kimliğini kaybetti

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertli yıldız futbolcunun performansında yaşanan değişim gözlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'ye geçen sezon Dinamo Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
Özellikle ofansif bölgede etkili bir görüntü ortaya koyan Polonyalı oyuncu, bu sezon Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte skorer kimliğini kaybetti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Portekizli teknik adamın 10 numaradan çok 8 numarada görevlendirdiği Szymanski, bu sezon 184 parametrenin 88'inde düşüş yaşadı.
53 genel verinin sadece 9'unda yükseliş gösteren Szymanski, 29'unda ise geriye doğru gitti. 18 ofansif parametrenin ise sadece 3'ünde geçen sezona göre yükseliş gerçekleştiren Polonyalı oyuncu, 13'ünde de geriledi. 2 parametrede değişim kaydedemedi.
Comparisonator'dan alınan verilere göre ise Szymanski'nin en büyük sıçrama yaptığı alan paslaşma istatistikleri oldu.
63 pas istatistiğinin 35'inde yükselen Sebastian, 26'sında geriledi. Szymanski, 1'e 1 aksiyonlarda yüzde 75 sıçrama yaptı.