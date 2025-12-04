Fenerbahçe'den Amrabat için yapılan o teklife ret

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi, satın alma teklifi sundu. Ancak rakamı düşük bulan sarı-lacivertliler teklifi geri çevirdi.
İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için sarı lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Real Betis, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdi.
Sarı lacivertli kulübün Amrabat için gelen bu rakamı çok düşük bulduğu ve etmediği belirtildi.
Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında.
Real Betis ile 11 maça çıkan Amrabat skor katkısında bulunamadı.