Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Amrabat için yapılan o teklife ret

Fenerbahçe'den Amrabat için yapılan o teklife ret

10:354/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi, satın alma teklifi sundu. Ancak rakamı düşük bulan sarı-lacivertliler teklifi geri çevirdi.

İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için sarı lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, Real Betis, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdi.

Sarı lacivertli kulübün Amrabat için gelen bu rakamı çok düşük bulduğu ve etmediği belirtildi.

Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında.

Real Betis ile 11 maça çıkan Amrabat skor katkısında bulunamadı.

#Fenerbahçe
#Sofyan Amrabat
#Real Betis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması 2025 başladı mı? Kış lastikleri ne zaman takılacak?