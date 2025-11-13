Fenerbahçe'den dünya futbolunu sarsacak hamle! Barcelona'daki sözleşme krizi fırsata çevriliyor: En Nesyri gidiyor o geliyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle için resmen düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, golcü transfer listesinin ilk sırasına Barcelona'nın efsane ismi Robert Lewandowski'yi yazdı.
Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girdi ve forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi ise Barcelona’nın efsane golcüsü Robert Lewandowski olarak öne çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk teması kurdu. Kulüp yetkilileri, oyuncunun güncel durumunu sordu ve olumlu bir geri dönüş beklemeye başladı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Lewandowski, Barcelona’dan istediği yeni kontrat teklifini alamayınca ayrılık sinyali verdi.
Katalan ekibinde bu sezon 12 maçta forma giyen deneyimli santrfor, 7 golle katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin Lewandowski hamlesi, ocak ayında transfer pazarının en sıcak gündemlerinden biri olmaya aday olarak görülüyor.