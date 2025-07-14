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Fenerbahçe’den şok karar: Transferden vazgeçti!

Fenerbahçe’den şok karar: Transferden vazgeçti!

11:1714/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, transfer döneminde sürpriz bir kararla Filip Kostic defterini kapattı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan 32 yaşındaki yıldızın kalıcı transfer teklifini geri çekti.

Fenerbahçe, Archie Brown transferi sonrasında transferde flaş bir karar aldı.


Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'e yaptığı teklifi geri çekti.


Juventus'un isteksiz tavrı sonrasında bu kararı alan yönetim, durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya da bildirdi.


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 37 kez giyen 32 yaşındaki Sırp yıldız, 2 gol ve 9 asist kaydetti.


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