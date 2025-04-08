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Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a cevap: ‘Kendine güveniyorsa hodri meydan’

Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a cevap: ‘Kendine güveniyorsa hodri meydan’

14:358/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kendisi hakkındaki sözlerine ateş püskürdü. Tansiyonu yükselten bu polemik, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözlerine Fenerbahçe kanadından cevap geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Yıldırım'ın sözlerine dikkat çeken yanıt verdi.


Haber Global'e konuşan Ahmet Ketenci, "Madem Sayın Yıldırım samimiyetle konuştuğunu söylüyor o zaman yaşananları da eksiksiz ve dürüstçe anlatsın.


Nasıl ‘hadsiz bir paylaşım’ yaptığını, gereken cevabı da aldıktan sonra nasıl geri adım atarak ‘özürler’ dilediğini kamuoyuyla paylaşsın. Eğer gerçekten kendine güveniyorsa hodri meydan. Tüm yazışmaları yayınlasın, herkes neyin ne olduğunu görsün" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de katıldığı programda, Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda Jose Mourinho'yla ilgili paylaştığı bir videodan bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:


"Videoyu izledim, hoşuma gittiği için gruba attım. Salaklık yaptım. İngilizce bir şey, Türkçe çeviri ile tam değil. İngilizce'yi tam bildiğim için John Terry'yi dinledim. "Jose Mourinho dahi biri. Bize antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söyledi. 1-0 önde ve baskı yerken, maçı durdurmak için iki kişi yerde yatmamız gerektiğini söyledi.


Hakem bizim dışarı çıkmamızı isterken, iki kişi yerde yatarken bunun olmayacağını söyledik. Bunu kimse bilmez. Mourinho dahidir" diyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında da aynısı olmuştu. Kulüp başkanları görsün ve teknik direktörlerine böyle bir şey olabilir diye söylemelerini istedim. Ahmet Ketenci tavır koydu, 'Arife günü ağzımı bozdurma' dedi. Kınadım ve mesajı sildim. Muhatabım Ali Koç'tur.


Ben de özür dilerim. Bunları bir kenara yazıyorum. Ben kalıcıyım, onlar gidici. Yaş ve mevki olarak büyüğüm. Murat Sancak aradı 'Seni anladım ama onlar anlamadı, sil' dedi. Oraya kötü bir şey atmadım, Mourinho'yu övdüm ama sildim."


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