Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a cevap: ‘Kendine güveniyorsa hodri meydan’

Ben de özür dilerim. Bunları bir kenara yazıyorum. Ben kalıcıyım, onlar gidici. Yaş ve mevki olarak büyüğüm. Murat Sancak aradı 'Seni anladım ama onlar anlamadı, sil' dedi. Oraya kötü bir şey atmadım, Mourinho'yu övdüm ama sildim."



