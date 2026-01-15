Fenerbahçeli oyuncu takımdan ayrılmayacağını açıkladı: ‘Yapmam gereken işler var’

Fenerbahçeli yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, sarı lacivertli takımda mutlu olduğunu ve şu anda ayrılmak istemediğini açıkladı.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca da geleceğiyle ilgili Placar’a konuştu. Talisca şu ifadeleri kullandı:
“Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum.”
“Türk liginin en üst seviye olmadığı yönünde bir düşünce var, ancak kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da ise neredeyse sadece PSG mücadele ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var.”