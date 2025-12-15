Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki: "Hocaya bunu nasıl yaparsın!"

Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar yıldız oyuncularına tepki gösterdi. Bunun sebebi ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya yapılan saygısızlık.

1 /7 Önde olunan karşılaşmada Fenerbahçeli yıldız futbolcunun sahadan çıkarken yaptığı hareket sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

2 /7 Sakatlandığı için Jhon Duran'ı oyundan alan Domenico Tedesco, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

3 /7 Kolombiyalı forvetin elini sıkmaya çalışan Tedesco'ya yıldız oyuncudan olumsuz bir karşılık geldi.

4 /7 Jhon Duran, hocasının elini sıkmazken tepkili bir şekilde kenara geldi.

5 /7 Jhon Duran'ın bu tavrı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

6 /7 Birçok Fenerbahçe taraftarı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Jhon Duran'ın hocasına olan bu tavrını eleştirdi.