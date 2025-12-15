Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki: "Hocaya bunu nasıl yaparsın!"

Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar yıldız oyuncularına tepki gösterdi. Bunun sebebi ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya yapılan saygısızlık.
Önde olunan karşılaşmada Fenerbahçeli yıldız futbolcunun sahadan çıkarken yaptığı hareket sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Sakatlandığı için Jhon Duran'ı oyundan alan Domenico Tedesco, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Kolombiyalı forvetin elini sıkmaya çalışan Tedesco'ya yıldız oyuncudan olumsuz bir karşılık geldi.
Jhon Duran, hocasının elini sıkmazken tepkili bir şekilde kenara geldi.
Jhon Duran'ın bu tavrı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Birçok Fenerbahçe taraftarı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Jhon Duran'ın hocasına olan bu tavrını eleştirdi.
Jhon Duran bu sezon 13 maçta 3 gol attı 2 de asist yaptı. Kolombiyalı yıldız Beşiktaş maçında galibiyet golünü atarken Galatasaray maçında da eşitliği sağlamıştı.