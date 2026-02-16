Fenerbahçeli yıldızla ilgili şoke eden sakatlık iddiası! Kimsenin bilmediği o detayı açıkladı

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin o transferiyle ilgili olay bir sakatlık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında scout şefliği yapan Serhat Pekmezci, Fenerbahçe'nin Fransız golcüsü Sidiki Cherif'in bilek yapısının sakatlığa etkisini ve az gol atmasının nedenlerini açıkladı.
Pekmezci, Futbolia adlı Youtube kanalında oyuncuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Çocuğun iki yüz güne yakın bir sakatlığı olmuş geçen sene. Bunu merak ettim. Sonra oyuncuyu izlerken ayak bileklerinin dışa açık olduğunu fark ettim. Dışa açıksa ciddi anlamda diz eklemine, uyluk kaslarına, arka adaleye güç eşit şekilde dağılmaz. Ekstra kuvvet antrenmanları yapması gerekir. Eğer bunu bilen bir elit fizyoterapist yoksa kulüpte, bu sakatlığı başka şeylere bağlar."
"İki, Fransa Ligue 1'de oynadığı yirmiye yakın maçta dört gol atması. Neden acaba bu kadar az attı diye baktım. Kafayı fazlayı kaldırmıyor, yani çevre kontrolü kötü. Bu kadar para verilmiş, yatırım yapılmış bir oyuncuda beklentiyi çok fazla yüksek tutmamak lazım."
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i devre arası transfer döneminde şarta bağlı 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Angers'den kiralamıştı.