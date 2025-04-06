Fenerbahçelilerin arasındaki Galatasaraylı çocuk bakın kimin oğlu çıktı?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği Türkiye Kupası maçında tribünlerdeki bir çocuk dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun sebebi o çocuğun Fenerbahçe tribününden Galatasaraylılara destek olması ve onlara eşlik etmesiydi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği Türkiye Kupası maçında sarı lacivertli tribünlerde yer alan bir çocuk dikkati çekti. Galatasaraylı olduğu belirtilen çocuk, maç boyunca sarı kırmızılıların bulunduğu deplasman tribününün tezahüratlarına eşlik etmişti.
Galatasaray'ın sosyal medyadaki fan hesapları, bu görüntüleri X'te dolaşıma soktu. Sarı Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe tribünündeki bu minik taraftarın kim olduğunu sorgulamaya başladı.
Gazeteci Ali Naci Küçük, Fenerbahçe tribünündeki o çocuğun kim olduğunu açıkladı. Küçük, Fenerbahçe tribünündeki minik taraftarın Galatasaraylı eski futbolcu Alparslan Erdem'in oğlu olduğunu söyledi.
Ali Naci Küçük, “Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları arasında minik bir Galatasaraylı vardı. Eski Galatasaraylı Alparslan Erdem'in oğlu Ata Erdem. Annesi ve teyzesi ile gitti maça. Galatasaray tribününe yakın oturduğu için bestelere eşlik etti. Galatasaray kulübü ilk iç saha maçında Ata'yı misafir etmek istiyor." dedi.
Alparslan Erdem 2008 yılında Galatasaray'a Werder Bremen'in ikinci takımından transfer olmuştu. Sol bek bölgesinde forma giyen oyuncu 2010'da Gençlerbirliği'ne gitmişti.
Türkiye'de son olarak Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Alparslan Erdem, şimdilerde Makedonya'nın güçlü ekiplerinden FC Shkupi'nin başında yer alıyor.