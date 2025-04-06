Fenerbahçelilerin arasındaki Galatasaraylı çocuk bakın kimin oğlu çıktı?

Ali Naci Küçük, “Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları arasında minik bir Galatasaraylı vardı. Eski Galatasaraylı Alparslan Erdem'in oğlu Ata Erdem. Annesi ve teyzesi ile gitti maça. Galatasaray tribününe yakın oturduğu için bestelere eşlik etti. Galatasaray kulübü ilk iç saha maçında Ata'yı misafir etmek istiyor." dedi.