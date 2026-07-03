Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha Galatasaray'a geliyor! Jhon Duran sonrası hedef o isim

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dünya devinde forma giyen sürpriz bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş yıldız stoperin menajeriyle masaya oturduğu ve transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.

1 /5 Galatasaray'ın, Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin bir eski futbolcusu için daha devreye girdiği ortaya çıktı.

2 /5 Takvim'in haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

3 /5 Sarı-kırmızılı yönetimin Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'nin menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

4 /5 Yönetimin şartların uyması halinde Güney Koreli stoper için resmi teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.