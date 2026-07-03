Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha Galatasaray'a geliyor! Jhon Duran sonrası hedef o isim

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dünya devinde forma giyen sürpriz bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş yıldız stoperin menajeriyle masaya oturduğu ve transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.
Galatasaray'ın, Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin bir eski futbolcusu için daha devreye girdiği ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'nin menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Yönetimin şartların uyması halinde Güney Koreli stoper için resmi teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Kim Min-Jae'nin adı seçim döneminde eski takımı Fenerbahçe ile de anılıyordu.