Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha Galatasaray'a geliyor! Jhon Duran sonrası hedef o isim

Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha Galatasaray'a geliyor! Jhon Duran sonrası hedef o isim

10:493/07/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dünya devinde forma giyen sürpriz bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş yıldız stoperin menajeriyle masaya oturduğu ve transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.

Galatasaray'ın, Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin bir eski futbolcusu için daha devreye girdiği ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'nin menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Yönetimin şartların uyması halinde Güney Koreli stoper için resmi teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Kim Min-Jae'nin adı seçim döneminde eski takımı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Kim Min Jae
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı gelecek mi, yüzde kaç oldu 2026?