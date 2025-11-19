Fenerbahçe'nin eski hocası tarih yazdı: 150 bin nüfuslu ülkeyi Dünya Kupası'na taşıdı

Son saniyede VAR’ın iptal ettiği penaltı





Mücadelenin en çarpıcı anı, 5 dakikalık uzatmaların son saniyesinde yaşandı. Hakem, Jamaika lehine penaltı kararı verirken, VAR incelemesi sonrası pozisyon yeniden değerlendirildi ve karar iptal edildi. Bu kritik değişiklik, Curaçao’nun Dünya Kupası yolculuğunu resmileştiren an oldu.







