Fenerbahçe'nin eski hocası tarih yazdı: 150 bin nüfuslu ülkeyi Dünya Kupası'na taşıdı

Hollanda’ya bağlı özerk bölge Curaçao, Jamaika deplasmanından aldığı 0-0’lık sonuçla 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Dick Advocaat yönetimindeki takım, küçük nüfusuna rağmen büyük bir başarıya imza atarken, maçın son anlarındaki VAR müdahalesi de karşılaşmaya damga vurdu.
Hollanda Krallığı’na bağlı 150 bin nüfuslu özerk bölge Curaçao, futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2026 Dünya Kupası vizesi aldı.
Gruptaki son maçta Jamaika deplasmanına çıkan ekip, turnuvaya katılmak için beraberliği yeterli gördü ve sahadan 0-0’lık sonuçla ayrılarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
Advocaat sahada değildi
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ailevi nedenler nedeniyle karşılaşma öncesi Hollanda’ya döndü. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda Curaçao sahaya yardımcı antrenörler eşliğinde çıktı ancak disiplinli oyunlarıyla istediğini almayı başardı.
Son saniyede VAR’ın iptal ettiği penaltı
Mücadelenin en çarpıcı anı, 5 dakikalık uzatmaların son saniyesinde yaşandı. Hakem, Jamaika lehine penaltı kararı verirken, VAR incelemesi sonrası pozisyon yeniden değerlendirildi ve karar iptal edildi. Bu kritik değişiklik, Curaçao’nun Dünya Kupası yolculuğunu resmileştiren an oldu.
Türkiye’den iki futbolcu kadroda
Curaçao Milli Takımı’nda Türkiye'den tanıdık isimler bulunuyor. TÜMOSAN Konyasporlu Riechedly Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna, Curaçao kadrosunda yer alıyor.