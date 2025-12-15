Yeni Şafak
Penaltı mı değil mi? Eski hakemler açıkladı

Penaltı mı değil mi? Eski hakemler açıkladı

Selman Ağrıkan
20:5815/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe’nin TÜMOSAN Konyaspor karşısında kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. VAR incelemesi sonrası verilen karar sosyal medyada geniş yankı bulurken, eski hakemler pozisyonu net ifadelerle değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk ettiği maçta 25. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler, ceza sahası içindeki pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunurken, hakem kararı VAR incelemesiyle şekillendi.

TÜMOSAN Konyasporlu Uğurcan’ın, ceza sahasında Jhon Duran’a yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. İncelemenin ardından beyaz noktayı gösteren Ergün, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, kaleciyi ters köşeye yatırarak fileleri havalandırdı. Bu golle Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Pozisyon, maçın ardından sosyal medyada geniş şekilde tartışıldı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, kararın doğru olduğunu belirterek, "Uğurcan 'ın Jhon Duran 'a geç kalınmış müdahalesi var Pozisyon Penaltı. VAR müdahalesi doğru" ifadelerini kullandı.

Bir diğer eski hakem Mark Clattenburg da kararı savunarak, "Bu şekilde birinin ayağına topa oynamadan vurduğunuzda, bu her zaman faul" değerlendirmesinde bulundu.

