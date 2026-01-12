Fenerbahçe'nin Süper Kupa primi ortaya çıktı: İşte soyunma odasında konuşulan rakam

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertli takımda, Galatasaray maçının primi de belli oldu.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşma sonrasında da büyük bir sevinç yaşandı.
Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin de takıma verdiği prim belli oldu.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sadece Galatasaray maçının primi 750.000€'dur. Diğer rakamlar doğru değil. Bu bilgi teyitlidir."