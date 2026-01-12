Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Süper Kupa primi ortaya çıktı: İşte soyunma odasında konuşulan rakam

Fenerbahçe'nin Süper Kupa primi ortaya çıktı: İşte soyunma odasında konuşulan rakam

Haber Merkezi
13:3712/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertli takımda, Galatasaray maçının primi de belli oldu.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında da büyük bir sevinç yaşandı.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin de takıma verdiği prim belli oldu.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sadece Galatasaray maçının primi 750.000€'dur. Diğer rakamlar doğru değil. Bu bilgi teyitlidir."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Kupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Düzce TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi