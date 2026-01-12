Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir netleşti! Çılgın rakam

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'nin, organizasyondan elde ettiği gelir belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 2026'ya kupayla başlamış oldu.
Sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'dan kasasına koyduğu rakam da belli oldu.
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, Sözcü'nün haberine göre organizasyondan yaklaşık 100 milyon lira gelir elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna bağlı olarak hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.