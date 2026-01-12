Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir netleşti! Çılgın rakam

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir netleşti! Çılgın rakam

10:3112/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'nin, organizasyondan elde ettiği gelir belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 2026'ya kupayla başlamış oldu.

Sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'dan kasasına koyduğu rakam da belli oldu.

Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, Sözcü'nün haberine göre organizasyondan yaklaşık 100 milyon lira gelir elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna bağlı olarak hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.

#Fenerbahçe
#Süper Kupa
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?