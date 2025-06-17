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Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth müjdesi: 'Olmaz' denilen olabilir

Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth müjdesi: 'Olmaz' denilen olabilir

Haber Merkezi
09:4017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ile ilgilendiği iddia ediliyordu. İspanyol basınından Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılan Alexander Sörloth'ta yeni gelişme yaşandı.

Özellikle Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu golcü oyuncunun rotası yeniden Türkiye olabilir.

'Atletico Madrid'den ayrılmaz' denilen Sörloth'un yaz transfer döneminde İspanya'ya veda edebileceği öğrenildi.

NTVSPOR'un Fichajes'ten derlediği habere göre; Norveçli golcü, teknik direktör Diego Simeone'nin kendisine karşı adil olmadığını düşünerek derin bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen başarılı santrfor, mevcut durumun düzelmemesi halinde takımdan ayrılma arzusunu kulüp yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Sörloth için Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'den birçok üst düzey takımın devrede olduğu belirtildi.

2024/25 sezonunda toplamda 51 maça çıkan Sörloth, sahada sadece 2165 dakika kalmasına rağmen 24 gol ve 2 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu istatistik, her 90 dakikada bir gole katkıda bulunduğu anlamına geliyor.

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