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Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! Oyuna devam edemedi

19:4215/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçta sakatlık geçiren sarı-lacivertli isim, oyuna devam edemedi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Kritik maçta sarı-lacivertlilerde şok bir sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi.

İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle oyuna 32. dakikada Ertuğrul Çetin dahil oldu.

Taraftarlar, 21 yaşındaki genç eldivene destek tezahüratında bulundu.

#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Dominik Livakovic

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