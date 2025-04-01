Fenerbahçe’de geçirdiği sakatlık nedeniyle son Süper Lig maçını kaçıran Brezilyalı yıldız Fred, Galatasaray derbisine yetişmeye çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho oyuncunun dev maçta oynayıp oynamayacağına karar verecek. Peki, Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte detaylar.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde forma istiyor.
Sağlık heyeti Brezilyalı oyuncunun Kadıköy'de oynanacak olan derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan ederken, futbolcu da oynamayı dört gözle bekliyor.
Fred'in ilk 11'de sahaya çıkması %75'lik bir ihtimal olarak görülürken, yapılacak son idmanların ardından Jose Mourinho, Fred'in oynayıp oynamamasına karar verecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.