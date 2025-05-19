Galatasaray formasında 5. yıldızın yeri belli oldu

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Sarı-kırmızılıların 5. yıldızı logoda nereye yerleştireceği merak konusu olmuştu. Satışa çıkarılan yeni formalarla bu soru yanıt buldu.
Galatasaray, Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.
Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.
GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.
Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.