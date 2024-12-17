Galatasaray ilk transferini yaptı: Yıldız oyuncu altı aylığına geliyor

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun altı aylık kiralık transferi için Fransız devi PSG ile el sıkıştı. İşte detaylar...

1 /6 Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda stoper mevkisine hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona yakın.

2 /6 Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; "Skriniar, 6 aylığına Galatasaray'da."

3 /6 MİLAN SKRİNİAR GALATASARAY'DA Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



4 /6 Slovak savunma oyuncusu Galatasaray'ın kiralama teklifini kabul etti.



5 /6 PSG Kulübü, sarı-kırmızılılarla yaptığı anlaşamaya göre oyuncunun maliyetinin bir kısmını karşılayacak.