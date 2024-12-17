Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray ilk transferini yaptı: Yıldız oyuncu altı aylığına geliyor

Galatasaray ilk transferini yaptı: Yıldız oyuncu altı aylığına geliyor

19:1817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun altı aylık kiralık transferi için Fransız devi PSG ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda stoper mevkisine hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona yakın.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; "Skriniar, 6 aylığına Galatasaray'da."

MİLAN SKRİNİAR GALATASARAY'DA

Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Slovak savunma oyuncusu Galatasaray'ın kiralama teklifini kabul etti.


PSG Kulübü, sarı-kırmızılılarla yaptığı anlaşamaya göre oyuncunun maliyetinin bir kısmını karşılayacak.

29 yaşındaki stoper oyuncusu Fransız ekibinde bu sezon toplamda beş maçta süre aldı. 

#Galatasaray
#Milan Skriniar
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nahl Suresi'nin temel konuları