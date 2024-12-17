Galatasaray ilk transferini yaptı: Yıldız oyuncu altı aylığına geliyor

Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun altı aylık kiralık transferi için Fransız devi PSG ile el sıkıştı. İşte detaylar...
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda stoper mevkisine hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona yakın.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; "Skriniar, 6 aylığına Galatasaray'da."
MİLAN SKRİNİAR GALATASARAY'DA
Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar’ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Slovak savunma oyuncusu Galatasaray'ın kiralama teklifini kabul etti.
PSG Kulübü, sarı-kırmızılılarla yaptığı anlaşamaya göre oyuncunun maliyetinin bir kısmını karşılayacak.
29 yaşındaki stoper oyuncusu Fransız ekibinde bu sezon toplamda beş maçta süre aldı.