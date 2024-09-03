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Spor

Galatasaray Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha getiriyor: Anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
14:38 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:53 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak, dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Mevcut forvetler arasında 100 milyon euroluk değeriyle en pahalı dördüncü oyuncu olan Osimhen'in transferi, tüm dünyada ses getirdi.


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Galatasaray Yönetimi de Osimhen transferine rağmen hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.


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Icardi ve Batshuayi'nin olduğu takıma Osimhen'in de gelmesiyle birlikte Okan Hoca'nın 3-5-2'ye dönmesi bekleniyor.


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O yüzden sarı kırmızılılar, iyi bir kanat bek arıyordu.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, aradığı ismi Juventus'ta buldu.

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Galatasaray'ın Juventus'un yıldız oyuncusu Filip Kostic ile prensip anlaşmasına vardı.

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Ayrıca Juventus, Filip Kostic'i UEFA listesine dahil etmedi.

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Sarı kırmızılı takımın, bu transferi de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Filip Kostic
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