Galatasaray Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha getiriyor: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak, dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mevcut forvetler arasında 100 milyon euroluk değeriyle en pahalı dördüncü oyuncu olan Osimhen'in transferi, tüm dünyada ses getirdi.
Galatasaray Yönetimi de Osimhen transferine rağmen hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
Icardi ve Batshuayi'nin olduğu takıma Osimhen'in de gelmesiyle birlikte Okan Hoca'nın 3-5-2'ye dönmesi bekleniyor.
O yüzden sarı kırmızılılar, iyi bir kanat bek arıyordu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, aradığı ismi Juventus'ta buldu.
Galatasaray'ın Juventus'un yıldız oyuncusu Filip Kostic ile prensip anlaşmasına vardı.
Ayrıca Juventus, Filip Kostic'i UEFA listesine dahil etmedi.
Sarı kırmızılı takımın, bu transferi de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.